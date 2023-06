Um adolescente foi apreendido no final da tarde desta terça-feira (20) após ser abordado com várias porções de produtos entorpecentes. Caso registrado no município de Apíacás e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas no residencial Pastorello, por volta das 18h50, o adolescente foi visto deixando uma residência conhecida do setor policial como "ponto de vendas de entorpecentes". Ao ser abordado, em seu bolso foram localizadas 09 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína.



O adolescente, de 15 anos, afirmou que levava o produto para venda no local conhecido como "rua das véias". O adolescente relatou aos militares que reside com a suspeita identificada como "Paraguaia" por não se entender com a sua genitora.



Diante dos fatos o caso foi registrado, o menor e os produtos apreendidos, e conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.