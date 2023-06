Uma mulher de 25 anos, que não teve seu nome divulgado, morreu carbonizada em um incêndio dentro da própria casa na noite de terça-feira (20), no bairro Nosso Lar, em Brasnorte. Segundo informações, a Polícia Civil foi acionada às 22h30 para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência na rua Campo Grande.

Ao chegar no local, foi constatado que a casa de madeira foi destruída pelo fogo, durante trabalho do corpo de Bombeiros a vítima foi encontrado carbonizado em um dos cômodos. Não há informações precisas sobre a causa das chamas. A polícia apura há possibilidade de um possível suicídio. O corpo foi encaminhado a Politec do município.

Ajuda

Uma das portas para ser ouvido é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. O CVV atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por meio do telefone 188, email e chat 24 horas todos os dias. Mais informações https:// www.cvv.org.br/.