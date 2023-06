Segundo uma testemunha, o condutor do carro estaria embriagado e acabou fugindo do local dos fatos para não ser preso

Um homem de 38 anos de idade é o principal responsável de ter causado um acidente de trânsito no começo da noite desta segunda-feira dia 19, na Avenida Joinville no bairro Padre Duílio da cidade de Juína, em Mato Grosso. Após provocar a batida, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas que ocupavam uma motocicleta, e há denúncias de que ele estaria bêbado.

Segundo o que a PM coletou no local dos fatos, o condutor identificado apenas pelo nome de Fernando, trafegava pela Avenida Joinville sentido centro ao bairro Padre Duílio, e a dupla que estava na motocicleta seguia em sentido oposto, quando o condutor do veículo Fiat Pálio Fire de cor prata, tentou realizar uma conversão as esquerdas para cruzar a via e bateu com a motocicleta Honda Bros derrubando as vítimas Manoela Gadea Neves de 25 anos e Wellington Ferreira Da Silva de 20 anos.

Durante o atendimento da ocorrência, Lairton José Schineider de 44 anos, se apresentou como sendo o proprietário do veículo e estava de carona, relatando que o condutor fugiu do local por ter ingerido bebidas alcóolicas e que o conhece apenas pelo nome de Fernando e momentos antes do acidente estavam fazendo uso de bebidas alcóolicas e por isso omitiu ajuda.

O Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros as vítimas; Manoela reclamava de fortes dores na perna esquerda, enquanto Wellington que estava conduzindo a motocicleta apresentava várias escoriações em diversas partes do corpo e inchaço no pé esquerdo, eles permaneceram em observação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

A Polícia Militar tomou as medidas administrativas referente aos veículos e também as infrações cometidas pelos condutores e solicitou o atendimento dos peritos técnicos da POLITEC juntamente com a Polícia Civil que foram até o local e realizaram os procedimentos de praxe no local do acidente.

Um boletim de ocorrências foi confeccionado e o caso levado para conhecimento das autoridades responsáveis.