O empresário Marco Antônio Reis de Souza mais conhecido como 'Brabinho do ouro', morreu em um trágico acidente com sua Chevrolet nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21), na BR-163, em Matupá. A vítima é um dos pioneiros de garimpo no município, ele deixa 4 filhos.

Segundo informações, a Concessionária via Brasil foi acionada por volta das 07h para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Conforme apurações preliminares, o empresário perdeu o controle, saiu da pista e capotou em uma área de mata. Ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

Marco Antonio era bastante conhecido em Peixoto de Azevedo, ele é um dos pioneiros do garimpo da cidade. Por meio de nota o prefeito Mauricio Ferreira de Souza, lamentou sua morte decretando luto de 3 dias. "Brabinho como todos os conheciam era um grande entusiasta e apaixonado pelo município. Deixa um grande legado, a amizade que construiu ao longo desses anos que esteve junto a nós", diz trecho da nota.

A Cooperativa dos Garimpeiros do Vale Rio Peixoto também lamentou morte do empresário.

"Nós da diretoria e todos os colaboradores da Coogavepe expressamos nossos mais sinceros sentimentos e nos solidarizamos com seus entes queridos, compartilhando a tristeza e a saudade que todos estamos sentindo. Que Deus possa confortar nossos corações enlutados e trazer paz aos familiares e amigos. Que a memória de Marco Antônio Reis de Souza "Brabinho" seja um farol que guie nossos caminhos, lembrando-nos sempre do valor do trabalho em equipe, do espírito comunitário e do amor que podemos dedicar uns aos outros".