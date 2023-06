Motorista de um ônibus intermunicipal morreu e outros 4 passageiros ficaram feridos em acidente com carreta, na manhã desta quarta-feira (21), na MT-235, entre Campo Novo do Parecis e Sapezal (396 km e 480 km a noroeste respectivamente).

Conforme informações, o trânsito estava parado no trecho, quando o condutor do veículo de passageiros da Viação Juína bateu na traseira da carreta da empresa Bom Futuro. Devido ao impacto, esta ainda atingiu outro veículo de carga, da mesma empresa, que estava parado a frente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus,Francisco Assis Silva, não resistiu e morreu no local. 4 vítimas ficaram presas às ferragens e foram desencarceradas para encaminhamento ao hospital.

Outras 4 vitimas que estavam do lado de fora dos veículos também foram encaminhadas a uma unidade de saúde, mas já liberadas.

Equipes da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), são aguardadas para realizar o atestado de óbito do motorista do ônibus, e assim, os bombeiros conseguirem retirá-lo das ferragens.