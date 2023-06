Um homem procurado pela Justiça por tentativa de feminicídio ocorrido em Sorriso, foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (21.06), no município de Lucas do Rio Verde. O foragido de 39 anos teve a ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça, após investigação da equipe do Núcleo de Violência Doméstica, da Delegacia de Polícia de Sorriso.

O crime de tentativa de feminicídio cometido contra sua esposa, foi registrado no dia 04 de junho, quando o investigado transtornado e em posse de um martelo, desferiu golpes na face e crânio da vítima. Na ocasião o homem levou a mulher até o quarto, onde tentou sufocá-la. Mesmo conseguindo se desvencilhar, ele continuou com as agressões no interior da casa, atingindo novamente a região do crânio da vítima.

Segundo apurado, o homicídio qualificado (feminicídio) somente não se consumou, por motivos alheios à vontade do agressor, o qual agiu com intenção de matar a vítima. Assim que ouviram os gritos de socorro da vítima, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, e ao perceber a chegada da guarnição, o mesmo fugiu do local.

Conforme informações, no dia 1º de janeiro deste ano, o suspeito foi preso em flagrante, depois de lesionar o couro cabeludo da mulher usando uma faca de serra, bem como desferiu socos nela com uma frigideira. Em razão desse fato, o homem ficou preso preventivamente até o início do mês de fevereiro, sendo posteriormente colocado em liberdade.

Com o mandado de prisão decretado pela Justiça, o suspeito foi localizado pelos policiais civis de Lucas do Rio Verde, em uma obra próxima a uma escola municipal. Após cumprimento da prisão, o preso foi conduzido para as providências cabíveis, e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.