Menina de 8 anos encontrou a mãe, uma jovem de 26 anos, morta ao lado dos irmãos, na manhã de quinta-feira (22), no bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá). Ela percebeu que a mãe não acordava e buscou por ajuda.

Segundo informações, a polícia foi acionada por volta das 09h para atender a ocorrência na casa da família e quando chegou, já encontrou o resgate do Corpo de Bombeiros, confirmando a morte. Testemunha, que é vizinha da família, contou que foi procurada pela filha mais velha da mulher. Segundo ela, a menina dizia que a mãe dormiu e que não queria mais acordar.

De imediato, ela correu até a casa e viu que no quarto, a mãe estava ao lado do bebê de 4 meses e outra criança de 4 anos. Ela chamava pela vítima, que não respondia. A mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que confirmou a morte no local. Até o momento não há informações sobre o que teria ocasionado a morte.

Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. O caso será investigado pela Polícia Civil.