Suspeito teve o envolvimento identificado em homicídios ocorridos em Ipiranga do Norte

Mais um alvo da operação Recovery 2, apontado como líder de uma facção criminosa em Ipiranga do Norte, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (23.06), no município de Itanhangá.

A Operação Recovery 2 foi no dia 14 de junho pela Delegacia de Sorriso (442 km ao norte de Cuiabá), para cumprimento de ordens judiciais contra envolvidos em crimes de homicídio.

Dentre os alvos dos mandados estava, Jonas Rodrigues da Silva, conhecido como “Zeca Urubu” , que ainda não havia sido localizado e era considerado foragido.



Nas investigações, o suspeito foi apontado como líder de uma facção criminosa de Ipiranga do Norte com envolvimento identificado em homicídios no município. Com informações do seu paradeiro, os policiais da Delegacia de Sorriso realizaram diligências até o município de Itanhangá, onde localizaram o foragido, dando cumprimento ao mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido à Delegacia de Sorriso para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.