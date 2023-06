Adolescentes consumiam bebidas e jogavam jogo de azar no estabelecimento

A proprietária de um bar no município de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (21), após comercializar bebidas alcoólicas a menores em seu estabelecimento.

Conforme informações do boletim de ocorrência, no momento da abordagem da Polícia Militar, os adolescentes se encontravam no local consumindo bebidas e jogando baralho. Por meio de denúncia anônima, foi relatado à polícia que os jovens eram acostumados a frequentar o bar, onde faziam o uso de álcool, drogas e jogavam jogos de azar.

Após vistoria no local, a polícia não encontrou nenhuma substância análoga a entorpecentes, no entanto, foi constatada a presença de menores no local. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à delegacia da região.