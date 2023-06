Suspeito foi identificado após prisão do seu comparsa no mês de maio

As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop levaram à prisão o segundo integrante de um grupo de assaltantes formado por três criminosos, responsáveis por, pelo menos, dez roubos em Sinop nos últimos meses.



O investigado foi encontrado pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (21.06) em uma rua do bairro Bom Jardim com uma porção de cocaína. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi cumprido o mandado de prisão.



A ordem judicial foi expedida pela Justiça com base nas investigações da Derf. Coordenadas pelo delegado Edmundo Félix de Barros Filhos. Durante os trabalhos foram encontradas provas do envolvimento do suspeito, após prisão do primeiro membro do grupo de assaltantes no mês passado no bairro Jardim América.



Interrogado, o suspeito confessou envolvimento nos crimes apontados pela Derf. Ele também é investigado ter alugado arma de fogo para a prática de outros crimes na cidade, e que foi apreendida em ação policial.