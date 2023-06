O caso foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (23) no município de Carlinda. A vítima é uma mulher de 27 anos, mãe de duas crianças, que procurou o Núcleo da PM para relatar agressões físicas e uma ameaça que sofreu por parte de seu esposo.



Conforme registro da Polícia Militar, pouco após as 12h a mulher procurou o Núcleo para relatar que convive há 05 anos com o suspeito, que tem dois filhos, um filho de cinco anos que não é filho do suspeito e um bebê de 10 meses.

A vítima relatou ainda, que as agressões físicas tiveram início no ano de 2021, quando ela "pegou" o esposo trocando mensagens com outra mulher e ao questionar, foi agredida fisicamente.

A vítima afirmou possuir imagens em seu aparelho celular, das agressões que sofreu, algumas fotos tiradas por ela após as agressões e vídeos de momentos de agressões que o filho gravou.

Relata terem sido 10 episódios de agressão desde a primeira em 2021. Que nesta manhã o suspeito, de 27 anos, fez ameaças em frente aos funcionários, dizendo que "fará algo muito feio" com a vítima. Temendo a atitude do convivente, a vítima procurou a polícia para registrar o ocorrido. A mulher foi orientada a representação do suspeito junto à Polícia Judiciária Civil.