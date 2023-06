O condutor de um VW Gol, vermelho, teve muita sorte ao sair ileso de um acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (23), na MT-320, em Colíder. Ele saia de uma estrada do condomínio de chácaras próximo ao Parque de Exposições e ao adentrar na MT-320, acabou atingindo a lateral de um caminhão Baú, que seguia sentido Nova Canaã do Norte, de acordo com o relato da Guarda Municipal de Trânsito.

Apesar do forte impacto, que causou grandes avarias na frente do Gol, o motorista não se feriu. A Guarda Municipal registrou o acidente, que teve apenas danos materiais.