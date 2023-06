Militares do 1º Pelotão efetuaram a prisão de uma mulher de 46 anos após desacato, desobediência e resistência na madrugada. A suspeita foi detida na Praça Municipal e conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas no bairro Bom Jesus, em Apíacás, em frente a uma conveniência havia um veículo com som muito alto. O proprietário do veículo foi identificado, solicitado que diminuísse o volume do som, pedido prontamente acatado pelo proprietário. No local haviam diversas pessoas, entre elas a suspeita que iniciou uma série de desacato aos militares.



Em meio às pessoas presentes na conveniência, a suspeita gritou aos militares: “VÃO DORMIR, BANDO DE P. N. C. , NOJENTOS, VOCÊS NÃO SÃO HOMENS”. A detenção da suspeita não foi possível no local, momentos mais tarde, já na madrugada deste sábado (24), por volta das 02h, a suspeita foi vista na Praça Municipal, onde foi abordada e iniciou novamente o desacato aos militares.



Agressiva, além de palavrões, a mulher passou a desferir chutes e socos contra os militares, tentando fugir da detenção. Foi usada a força progressiva para a sua detenção e condução. Algemada por receio de fuga, a mulher continuou os xingamentos até ser conduzida à Delegacia, onde ficou à disposição para as providências cabíveis.