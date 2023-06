Adolescente de 15 anos, identificado como Kaiky da Silva Lima, morreu atropelado por uma carreta, na BR-163, próximo do Trevão, em Matupá (695 km ao Norte de Cuiabá), na noite de sábado (24). A carreta envolvida no acidente não foi localizada. Vítima disse à tia que iria até Peixoto de Azevedo, na casa de um amigo.

De acordo com as informações, por volta das 19h a polícia foi informada sobre o acidente envolvendo um jovem, que não resistiu e morreu na rodovia. Quando a equipe chegou no local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e funcionários da concessionária da rodovia já haviam isolado a cena.

Tia da vítima contou que o menor morava com ela. Horas antes, ele chegou do trabalho e pediu a bicicleta emprestada, dizendo que iria até a casa de um amigo na cidade de Peixoto. Ela estranhou o fato e o questionou o motivo de ir longe de bicicleta.

O menino afirmou que estava acostumado. Peixoto fica há mais ou menos 25 km de Matupá. Ela contou que pediu para ele ter cuidado e ir sempre pelo canto da rodovia. Não demorou muito para ela ser informada do acidente.

Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec) foram acionadas para investigar o que aconteceu. Um amigo de Kaiky que estava com ele na hora do acidente vai ser ouvido. O veículo envolvido no acidente não foi encontrado.