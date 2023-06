A mulher relatou que os suspeitos desligaram o celular da vítima e determinaram para que ela não tentasse contato com ninguém

Cinco suspeitos sequestraram a esposa de um suposto devedor por dívida de R$ 100, na noite desta sexta-feira (23), no bairro Ipase, em Várzea Grande. A mulher relatou que os suspeitos desligaram o celular da vítima e determinaram para que ela não tentasse contato com ninguém.

De acordo com o registo policial, os agentes foram chamados até um mercado da região, onde teria ocorrido um roubo. Chegando no local, os militares conversarem com o homem e ele relatou que estava com sua esposa em frente ao posto, quando quatro suspeitos chegaram em um veículo, e outro homem em uma moto de apoio. Os criminosos tentaram colocar o homem dentro do veículo, mas ele conseguiu escapar, sendo levado apenas sua esposa.

Os agentes perguntaram se a vítima conhecia algum dos suspeitos e ele relatou que conhece dois e que saberia o endereço deles. A equipe policial foi até a casa de um dos suspeitos e, ao chegar, encontraram um homem em cima da moto usada na ação. Os policiais entraram na casa e encontraram outro suspeito e a vítima, esposa do suposto devedor. Os dois suspeitos informaram aos militares que tentaram contra a vítima, pois ele teria uma dívida de R$ 100 reais. Como no momento da ação não conseguiram capturar o homem, levaram então a esposa dele e a mantiveram dentro da casa, na intenção de que a vítima fosse ao local tentar o resgate.

O homem que sofreu a tentativa de sequestro ainda relatou que um suspeito desceu do veículo em posse de uma arma de fogo e um facão. Apenas o facão foi encontrado na residência. Diante da situação, os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro de boletim e providências necessárias. A moto usada na ação foi recolhida.