O motorista ficou preso às ferragens do veículo e morreu ainda no local do acidente, segundo a Polícia Civil. À polícia, o condutor do caminhão atingido contou que trafegava entre duas carretas quando Matheus bateu na traseira do veículo dele. Com o impacto da batida, a carreta conduzida pelo jovem capotou.

O condutor contou ainda que, momentos antes do acidente, ele estava em contato por rádio com Matheus. A polícia informou que investiga as causas do acidente. O local foi isolado para perícia, que deve auxiliar nas investigações.