Um idoso de 63 anos, que pilotava uma moto, morreu após se envolver em uma batida com um carro na noite deste sábado (24) em Nova Monte Verde. De acordo com as informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu na rodovia MT- 208, cerca de 5 km sentido Nova Bandeirantes, por volta das 19h15.

A dinâmica da batida não foi informada, no entanto, segundo os militares, o idoso foi atingido por um veículo Voyage, vermelho conduzido por um homem de 35 anos. Uma equipe do Pronto Socorro Municipal chegou a ser acionada para o local do acidente e foram realizados procedimentos, mas o motociclista acabou morrendo no local.

Foi realizado o isolamento do local e comunicação a Polícia Judiciária Civil, que realizou o acionamento da Politec para demais procedimentos.