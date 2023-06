Família de venezuelanos, sendo mãe, a filha e o neto, foram esfaqueados na noite de sábado (24), em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). O crime foi cometido pelo ex-namorado de uma das filhas da mulher, que não aceita o término. Ele fugiu e ameaçou voltar.

De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 19h. Denúncia relatou que 3 pessoas estavam esfaqueadas em uma casa. Quando chegaram, os policiais constataram o fato. Mulher de 46 anos contou que o ex-namorado da filha, que é brasileiro, foi até a casa da família e cometeu o crime durante uma discussão, já que ele não aceita o término e o fato da ex ter voltado para a Venezuela.

Ele esfaqueou a ex-sogra nas costas. A ex-cunhada do homem levou duas facadas, sendo uma na virilha e a outra na coxa direita e estava perdendo muito sangue. Um menino de 10 anos teve um corte nas costas. A família foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional.

Suspeito foi identificado e mora nas proximidades. Ele ameaçou voltar, mas está foragido. O caso é investigado.