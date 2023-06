O Corpo de Bombeiros combateu incêndio em um veículo Gol na rua Caiabis, sentido Lago dos Pioneiros , centro de Colíder, na manhã deste domingo (25). Segundo os bombeiros, o motorista contou que viu uma fumaça saindo do capô. Ele saiu do carro e as chamas se alastraram rapidamente. Ele não se feriu.



O incêndio veicular foi controlado pelos bombeiros militares, o veículo teve grandes danos na parte da frente, onde iniciou o incêndio. As causas exatas do início do fogo ainda não foram confirmadas.