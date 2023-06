Orlando Ferreira De Souza, de 58 anos, morreu após bater a motocicleta na traseira de uma carreta no domingo (25), em Juína. O veículo de carga estava estacionado. A vítima ficou prensada entre os dois veículos.



A Polícia Militar foi informada por testemunhas relatando que um homem teria atingido a carreta. Quando chegaram ao local, foi constatado que a vítima já estava sem vida. Informações apontam que a carreta estava estacionada quando Orlando atingiu a traseira do veículo de carga.

Com o impacto da batida, o piloto ficou prensado entre os dois veículos e morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar as circunstâncias do acidente.