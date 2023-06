Alexandre de Lima Caetano de 32 anos foi morto com golpe de faca na altura do pescoço em um evento de festa junina na comunidade Linha 38 , cerca de 40KM do centro de Guarantã do Norte. Segundo uma testemunha, namorada de Alexandre, ela relatou aos policiais que eles estavam em uma festa junina na propriedade de sua propriedade quando o suspeito, seu ex-marido, com uma faca perseguiu seu atual namorado, Alexandre, até alcançá-lo e desferir um golpe de faca na altura do pescoço.



Ela ainda relatou no boletim de ocorrência que o suspeito ao ouvir a testemunha gritar “Pega meu carro para socorrê-lo!” O suspeito furou com a mesma faca os pneus da caminhonete da vítima para dificultar a prestação de socorro. Após ação criminosa ou suspeito fugiu em um corola sentido interior da Linha 38.



Perguntado a namorada da vítima a motivação do crime a mesma informou se tratar de ciúmes e não aceitar o fim do relacionamento dela com o suspeito.