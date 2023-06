Um homem identificado como Vilmar Vais Pinheiro, de 42 anos, foi assassinado com golpes de faca na manhã deste domingo (25), no município de Cotriguaçu. O corpo foi encontrado no meio da rua, próximo a um rastro de sangue que saia de uma casa. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 7h para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os militares encontraram o corpo de um homem em uma vala, na rua.

Os policiais ainda perceberam que havia marcas de sangue que saiam de casa, dando a entender que o corpo havia sido arrastado de dentro do local. Na residência, os militares encontraram um homem bastante embriagado com marcas de sangue pelo corpo.

Ao ser questionado, ele começou a falar coisas desconexas, sempre mudando a versão de onde estava e do que estaria fazendo. Uma testemunha contou que viu a vítima horas antes junto do suspeito ingerindo bebidas alcoólicas na residência.

O criminoso foi preso e encaminhado para delegacia.

A Polícia Civil irá investigar o caso.