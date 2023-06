Duas carretas se envolveram em um acidente na BR - 163, em Sorriso. Segundo a concessionária Nova Rota do Oeste o acidente ocorreu por volta das 15h20 no km 733 próximo do posto da PRF. Um condutor de uma carreta ficou ferido, ele foi levado ao hospital regional, com ferimentos na cabeça.



As informações iniciais apontam para uma colisão lateral, seguida de derramamento de carga. As equipes operacionais da Concessionária estão no local sinalizando a ocorrência. Os veículos estão passando no acostamento e estacionamento do posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica próximo da área.