A pastora Regiane Teixeira, que estava internada em estado grave desde o dia 17 de junho, após sofrer um acidente na BR-163 em Itaúba, faleceu nesta segunda-feira (26). No acidente ela já havia perdido o marido, o pastor Cristiano Pinheiro, de 33 anos, e a filha Brunna Teixeira Clemente Perciliano, de 23, que estava grávida de 8 meses.

Nas redes sociais, familiares, amigos e irmãos da igreja em que ela congregava lamentaram a perda precoce da pastora. Foram realizados clamores e louvores pela vida de Regiane enquanto ela esteve internada. “Faça a tua vontade Senhor na vida da minha amiga e pastora […]. A tua vontade é a melhor. Pastora segue internada em Estado Gravíssimo!”, dizia uma das mensagens, à época.

“Vai com Deus minha amiga. Combateu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé”, dizia outra.

“Partiu deixando um enorme vazio em nossos corações”.

Acidente

A família estava em um Chevrolet Spin, na BR-163, que foi atingido de frente por uma caminhonete Volkswagen Amarok. Segundo análise do local pela Polícia Civil, a Amarok, que seguia sentido Itaúba/Sinop, possivelmente invadiu a pista contrária para realizar uma ultrapassagem – em local proibido – e bateu de frente com o carro do pastor.

O motorista da Amarok foi socorrido com vida e levado ao hospital de Itaúba. Regiane Teixeira foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Sinop. Não há informações sobre velório e sepultamento da pastora.