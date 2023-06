Um jovem de 21 anos de idade morreu nesta segunda-feira (26) após bater a motocicleta que pilotava contra uma anta em um trecho da BR-174, próximo ao Distrito de Bacurizal, em Nova Lacerda. Ele foi identificado como Wictor De Paula Montoaneli.



Conforme relatado no boletim de ocorrência da Polícia Civil, o rapaz conduzia uma motocicleta Honda modelo Titan 160 quando ocorreu a colisão com o animal. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.



Quando as autoridades chegaram no local, Wictor foi encontrado sem vida e caído entre as duas pistas da rodovia. “O motociclista foi encontrado caído entre as duas pistas sem vida, a motocicleta estava totalmente destruída na margem da rodovia, do outro lado da pista estava uma anta morta com marcas da colisão, indicando o que provavelmente ocasionou o acidente”, diz trecho da ocorrência.



Ainda de acordo com o registro policial, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou a presença de uma caminhonete L200 Triton envolvida no acidente, porém sem os detalhes de como o carro se envolveu no acidente. O veículo foi encontrado em uma região de mata ao lado da via, com dois pneus estourados.