A trancista cuiabana Danieli Schutz surpreendeu quem passeava pelo Shopping Estação, em Cuiabá, no domingo (25), pelo comprimento da trança escolhida para ir ao local. Danieli conta que, com ajuda da equipe que trabalha com ela na Trançaria, confeccionou a trança de mais de 1,5 m, que arrastava no chão enquanto ela andava pelas lojas do shopping.

A cena causou estranheza em alguns dos clientes, enquanto outros paravam para falar com Danieli. Ela publicou um vídeo do momento no Tik Tok, que já alcançou mais de 2,2 milhões de visualizações.



Ao Olhar Conceito, a cuiabana revela que se surpreendeu com a repercussão. Danieli se inspirou no conteúdo de mulheres estadunidenses que costumam passear com tranças quilométricas.

“Percebo que só as americanas fazem conteúdo nesse estilo, estruturei a ideia, reuni a equipe e eles embarcaram comigo me ajudando a colocar em prática estou criando estratégias com propósito de que as pessoas conheçam meu trabalho de forma orgânica, mas principalmente conheçam a minha história”.



Danieli conta que começou a Trançaria no quarto de casa depois de ter duas empresas que declararam falência, uma delas durante a pandemia da covid-19. A cuiabana ainda tem um curso virtual para ensinar a técnica das tranças.



“[Comecei] dentro do meu quarto e sem nada de recursos, apenas com força de vontade mesmo, com toda certeza foi onde me encontrei e encontrei meu propósito”.