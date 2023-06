Criminoso morreu em confronto com policiais da Força Tática na tarde desta terça-feira (27). Ele e comparsa roubaram carro no bairro Alvorada e atropelaram um motociclista durante a fuga. Acusado entrou em um bueiro, próximo ao Córrego do Barbado, e atirou contra policiais. Ele foi baleado e o comparsa fugiu.

Conforme o sargento Cleber, do 1º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência começou quando a vítima acionou a polícia informando que foi rendida e os criminosos roubaram seu carro modelo Etios, no bairro Alvorada. Pelas câmeras de segurança, foi identificado o trajeto do veículo roubado, iniciando a perseguição aos suspeitos.

Ao notarem as viaturas, os bandidos fugiram pelas ruas do bairro e atropelaram um motociclista que trafegava na via, no Córrego do Barbado. Vítima não tinha qualquer relação com o crime e morreu ainda no local. Nome ainda não foi divulgado.

Após o atropelamento, os criminosos entraram na manilha do esgoto e foram seguidos por equipes da Força Tática. Houve tiroteio e um deles morreu ainda no local. Já o comparsa fugiu e não foi achado. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foram encaminhadas ao local para avaliação do local e identificação das vítimas.