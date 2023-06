O idoso de 73 anos foi socorrido com cortes na cabeça e nas costas

Um homem de 73 anos foi socorrido após ser golpeado na cabeça com um facão em uma propriedade rural no município de Nova Bandeirantes nesta terça-feira (27). O suspeito foi detido, passou por atendimento médico e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o caso foi informado por um agente da Polícia Civil relatando que o idoso foi agredido com golpes de facão na cabeça. Ainda conforme relatado, o suspeito é ex-funcionário. O caso informado por volta das 15h, crime cometido na estrada Peter.



O idoso foi socorrido com cortes na cabeça e nas costas, permanecendo internado em estado grave. O suspeito de 30 anos foi localizado, com cortes profundos nas mãos e socorrido para atendimento médico e posteriormente encaminhado para a Delegacia.