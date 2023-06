Policiais militares de Matupá prenderam em flagrante um homem de 21 anos pelo crime de tráfico ilícito de drogas, na noite desta segunda-feira (26.06). Na ação, foram apreendidas porções de substâncias análogas à cocaína e um simulacro de arma de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 22º Batalhão de PM recebeu denúncia via 190 sobre uma residência frequentada por muitos usuários de drogas, no bairro Jardim das Flores. Segundo as informações, o proprietário do local seria integrante de uma organização criminosa.

Diante da denúncia, os policiais militares se deslocaram ao endereço e encontraram um suspeito saindo da residência. O homem tentou dispensar uma sacola com porções de drogas e fugir ao visualizar a equipe policial, mas foi detido rapidamente pela PM.

Em revista pessoal, foram localizadas 15 porções de cloridrato de cocaína e três porções de pasta base. Já em buscas pela residência, os policiais encontraram duas balanças de precisão, uma munição intacta de calibre .40 e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de embalagens e objetos utilizados para o tráfico de entorpecentes.

Na sequência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.