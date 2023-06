Um acidente entre dois ônibus deixou ao menos 4 mortos e 10 feridos nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (28), na MT-430, entre Confresa e Santa Cruz do Xingu. A ocorrência está em andamento. Um dos veículos era da JBS, que confirmou em nota a morte de 4 trabalhadores.

Segundo informações preliminares, a colisão ocorreu por volta das 06h, não há informações precisas sobre a dinâmica do acidente. A frente de um dos veículos ficou totalmente danificada.

Outras 10 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal. Trânsito está congestionado na região. Os órgãos competentes foram acionados para as providências que o caso requer.

Em nota à imprensa, a JBS confirmou que no ônibus estavam dois colaboradores e dois prestadores de serviço. A morte foi lamentada. "A Companhia se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e informa que está prestando toda assistência necessária aos envolvidos no incidente", diz o comunicado.