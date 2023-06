Homens foram presos após abordagem da equipe do 22º Batalhão, na noite desta terça-feira (27)

Policiais militares do 22º Batalhão prenderam dois homens, de 21 e 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (27.06), em Peixoto de Azevedo. Com os suspeitos, a PM apreendeu porções grandes de substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do 22º BPM recebeu informações, via setor de inteligência da instituição, sobre uma residência onde ocorria o comércio de drogas ilícitas.

Os policiais militares se deslocaram ao endereço indicado na denúncia e realizaram monitoramento. Em determinado momento, os policiais flagraram um suspeito saindo da residência e entregando uma sacola para um outro homem, que se aproximou do local em uma motocicleta.

Neste instante, os policiais do 22º BPM realizaram abordagem e, durante revista pessoal, localizaram porções de pasta base de cocaína com um dos suspeitos.

Ainda no local, a mãe do mesmo suspeito autorizou a PM a realizar buscas dentro da residência, sendo encontrados mais 13 pedaços médios de maconha, dentro do quarto do criminoso.

Diante do flagrante, os dois homens foram encaminhados para a Delegacia da cidade, onde foi registrado o boletim de ocorrência, ficando os suspeitos à disposição da Polícia Judiciária Civil.