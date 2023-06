A jovem acionou a Policia Militar pedindo ajuda pois o seu pai estava embriagado tentando arrombar a porta da residência para lhe agredir. O homem acabou detido e conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o caso foi informado às 20h50, na Travessa das Américas, no município de Colider. A jovem acionou a guarnição relatando que estava trancada dentro de casa e que seu pai estava tentando arrombar a porta. No endereço os militares se depararam com o suspeito, de 42 anos, em posse de uma enxada tentando arrombar a porta de frente.



O homem foi abordado, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, apenas constatado o estado de embriaguez alcoólica. Ao perceber a presença da polícia, a jovem abriu a porta e passou a relatar que o pai reside em uma fazenda onde trabalha, sempre que vai para a cidade fica hospedado em sua casa.



A jovem relatou que o pai chegou em sua residência já alterado, discutindo e tentou lhe agredir, que ela conseguiu se trancar no quarto, mas a porta, que é de metal, foi arrombada pelo pai, provocando ferimentos em seu braço. Relatando ainda que não é a primeira vez que o pai fica agressivo após ingerir bebidas alcoólicas.



Diante dos relatos da vítima, o homem foi detido e conduzido para as devidas providências.