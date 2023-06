O homem de 46 anos acabou detido no final da tarde de ontem (28) depois que o proprietário da conveniência acionou a Policia Militar para que o suspeito fosse retirado do local para poder continuar trabalhando. O suspeito se mostrou agressivo e resistente à abordagem, sendo conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil.



Conforme registro da Polícia Militar, o proprietário da conveniência acionou os militares informando que o suspeito estava em seu estabelecimento, havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e se recusando a deixar o local, atrapalhando o trabalho no estabelecimento e ainda negando a realização do pagamento. No endereço, os militares se depararam com o suspeito na porta, impedindo a entrada do proprietário.



O proprietário relatou aos militares que o suspeito havia ingerido bebidas e ficado alterado, quando negou servir mais bebidas, o suspeito ficou agressivo e passou a atrapalhar o trabalho no local. O suspeito ainda fez ameaça dizendo que não pagaria a conta e que voltaria ao estabelecimento para matar o proprietário.

Diante da ameaça a vítima afirmou que representaria contra o suspeito. Ao ser abordado para a condução, o suspeito se mostrou agressivo contra os militares, que necessitaram de uso de força para sua contenção. O caso foi registrado como embriaguez, ameaça, resistência e desobediência.