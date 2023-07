A vítima de agressões e abandono é uma criança de dois anos e meio, que foi recolhida pela Polícia Militar e deixada sob cuidados do Conselho Tutelar de Apíacás, após ser localizada com dois caminhoneiros que prestaram socorro. O pai e um amigo do pai da vítima foram detidos por embriaguez na condução de veículo, o suspeito acusou a mãe da criança de tê-la agredido com um pedaço de madeira na face, não foi informada a providência tomada a respeito da mãe. O caso passa a ser acompanhado pela Polícia Judiciária Civil.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição se encontrava em rondas, quando por volta das 21h foi aconada pelo Conselho Tutelar que informava um casal seguia embriagado em uma motocicleta com uma criança com ferimentos no rosto. Em diligências o suspeito foi localizado estacionando a motocicleta em um supermercado, ao ser abordado, este relatou aos militares que havia levado a filha de 02 anos e 06 meses para atendimento médico, pois a mãe a havia agredido com um golpe de madeira na face, provocando ferimentos.



O pai relatou ainda que após atendimento médico no hospital municipal, a criança foi liberada e então solicitou que um amigo levasse a criança para casa, na zona rural do município. Sobre a esposa, o suspeito relatou que a deixou na estrada com o outro filho do casal, uma criança de um ano e meio. O homem acabou detido por embriaguez na direção de veículo. Os militares seguiram em direção ao endereço após informações de que o amigo que levava a criança para casa sofreu um acidente com a motocicleta.



Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a busca pela criança, que foi localizada com dois caminhoneiros às margens da estrada. Os homens relataram que após a queda, o suspeito deixou a criança e seguiu caminho. A criança foi então entregue aos conselheiros que a levaram para novo atendimento médico devido a queda. O suspeito foi localizado conduzindo a motocicleta, também em visível estado de embriaguez alcoólica, sendo então detido e conduzido.



Não há registro da Polícia Militar sobre as providências tomadas com a mãe da vítima, apenas registro da prisão dos dois homens, pai da criança e amigo do pai. O caso passa a ser acompanhado pela Polícia Civil.