Um trágico sinistro de trânsito ocorreu por volta das 21 horas de ontem, sábado (01), no cruzamento da Avenida Jequitibás com a Rua das Margaridas, ceifando a vida de Bruna Júlia Karoline Matos dos Santos de 25 anos. Bruna conduzia uma Honda Biz pela Rua das Margaridas sentido Av. Senador Jonas Pinheiro quando ao cruzar com a Av. Jequitibá foi surpreendida por uma caminhonete Hilux que seguia pela Av. Jequitibá.

Nenhum dos condutores nada pode fazer para evitar o choque entre os dois veículos, pois no cruzamento não há nenhuma placa de sinalização para informar o motorista (a) ou o motociclista (a), de quem é a preferência veicular.

Bruna foi socorrida pelo corpo de bombeiros com traumatismo cranianoe e e transportada até o hospital municipal.

Bruna veio a falecer no hospital municipal por volta das 2h25min da madrugada deste domingo (02).

O cruzamento da Avenida Jequitibá com a Rua das Margaridas que vitimou Bruna Júlia Karoline dos Santos não há nenhuma placa de sinalização, o que pode ter a ocasionado o sinistro de trânsito. A faixa de pedestres também não existe no local, tendo em vista que fica de esquina com uma das maiores faculdades de Guarantã do Norte, onde há cerca de mais de 3 mil alunos estudando naquela localidade.



Para as autoridades do poder Executivo e Legislativo, já passou da hora ou “anos” para organizar o trânsito Guarantaense que está um caos.