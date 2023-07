Uma mãe flagrou o marido deitado junto com a filha de 4 anos completamente nu. O caso ocorreu em Nova Bandeirantes, no sábado (01). Conforme informações da Polícia Militar, a mãe da vítima relatou que seu esposo faz uso de álcool e drogas e no sábado (1) a mesma teria flagrado o suspeito de 27 anos deitado junto com a vítima sem roupas.

A mulher questionou o esposo a respeito da cena, este só se cobriu com uma coberta e que o suspeito após o ato saiu da residência pela parte da tarde e até o presente momento não retornou. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil.