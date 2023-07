Por volta das 08h20min desta segunda-feira, a Guarnição do Núcleo Bombeiro Militar de Guarantã do Norte foi informada sobre uma colisão de uma motocicleta com o Grard Rail de proteção na BR-163 em frente a MultMarcas Pneus, antiga Nacional Paneus.

No local havia uma vítima, um senhor de 44 anos, que estava laceração no braço superior esquerdo, com rompimento de artéria braquial e hemorragia severa. Foi feito o controle da hemorragia e imobilização da vítima para transporte até o hospital municipal.

Não foi informado o estado de saúde da vítima após a entrada no hospital municipal.