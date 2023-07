Um incêndio em uma empresa em Guarantã do Norte deixou parte do prédio destruído nesta sexta-feira (3). O fogo começou por volta das 13h na oficina de tornearia localizada na Av. Jose Nelson Coutinho no Bairro Industrial. De acordo com os bombeiros, ao chegar no local deparou com parte do prédio tomado pelas chamas.

Os militares fizeram o controle do fogo e posteriormente o rescaldo para extinguir completamente o incêndio. Ainda de acordo com os bombeiros, testemunhas relataram que não havia ninguém no local e quando chegaram o fogo ja alcançava grandes proporções. Não sabendo quais as causas do incêndio.