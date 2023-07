Como animal silvestre, a jaguatirica pode oferecer riscos ao ser humano, se ameaçada. Portanto, ao se deparar com o animal, acione a emergência

O Corpo de Bombeiros Militar resgatou, na manhã desta segunda-feira (03.07), uma jaguatirica encontrada na garagem de uma residência do bairro São Gonçalo, em Cuiabá. Por volta das 7h, a equipe do 1º Batalhão Bombeiro Militar foi acionada para a ocorrência de animal silvestre em local de risco

Ao chegarem no endereço, os militares encontraram a jaguatirica embaixo de um veículo que estava estacionado na garagem. Ao perceber a movimentação dos bombeiros, o animal silvestre fugiu para uma casa na quadra vizinha, um sobrado, onde subiu entre a caixa d'água e laje da residência.



Com o apoio da equipe do oficial de área e ferramentas de captura, foi possível realizar o resgate do animal. Em seguida, a jaguatirica foi repassada em segurança para a polícia ambiental, para devida avaliação médica e providências. Também conhecida como gato-do-mato, a jaguatirica pertence à família dos felinos e pesa, em média, entre 7 kg e 16 kg.

É importante destacar que, como animal silvestre, a jaguatirica pode oferecer riscos ao ser humano, se ameaçada. Portanto, ao se deparar com situação semelhante, acione imediatamente os serviços de emergência.