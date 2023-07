Fazendeiro Ilmo Stacke, 62, morreu imprensado por um caminhão no final da manhã de segunda-feira (3), em Juína (735 km ao Noroeste de Cuiabá). A vítima estava no curral quando a fatalidade ocorreu. Segundo informações, a Polícia Civil foi acionada às 11h45 para atender uma ocorrência de morte acidental no Distrito de Filadélfia.

Ao chegar no local, a esposa da vítima relatou que ele estava no curral para desembarcar o gado que estava chegando, quando foi ajudar o funcionário a manobrar o caminhão, acabou sendo esmagado no embarcador do curral.

Ilmo chegou a ser socorrido, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu assim que deu entrada na Unidade de Saúde (UPA). O caso será investigado pela Polícia Civil.