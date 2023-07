Uma mulher de 31 anos procurou a Polícia Militar no município de Apíacás para registrar uma lesão corporal sofrida por parte de seu ex-marido. A vítima teve a casa invadida e foi agredida, o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, a mulher chegou com uma lesão no pescoço, relatando que a sua casa foi invadida pelo ex, que o casal está separado há cerca de um ano. O suspeito, sem motivo aparente, iniciou uma série de agressões físicas contra a vítima.



Após as agressões, o suspeito arrancou as câmeras de vídeo monitoramento da residência, levando ainda consigo o aparelho celular da vítima (iPhone 11). Diante dos fatos o caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.