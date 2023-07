A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, confirma a ocorrência de suicídio, na manhã desta terça-feira (04.07), de um homem investigado pela prática de estupro de vulnerável contra a própria filha de 08 anos de idade, no município.

A equipe da Polícia Civil foi acionada na tarde de segunda-feira (03.07) pelo Conselho Tutelar e pelo Creas de Peixoto de Azevedo relatando o caso de uma menina de 08 anos que havia sido estuprada pelo próprio pai.

Imediatamente após a comunicação dos fatos, a menina foi atendida, sendo encaminhada para exames periciais, que confirmaram o estupro, sendo a criança encaminhada para a rede de proteção de Peixoto de Azevedo.

Diante da situação, no início da manhã desta terça-feira (04), os policiais da Delegacia de Peixoto de Azevedo diligenciaram até a residência do suspeito para realizar a sua prisão em flagrante, ocasião em que o encontraram em óbito, tendo tirado a própria vida com um disparo de arma de fogo (revólver calibre 38), na cabeça.

A Polícia Civil acionou a Politec para as providências cabíveis. As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do crime de estupro de vulnerável.