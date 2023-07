Secretário acusa deputada de mentir sobre liberar R$1 milhão para à Saúde de Colíder

A afirmação da vereadora e suplente de deputada Federal, Flávia Rodrigues Ramiro, a Flavinha (MDB), que teria viabilizado a liberação de R$ 1 milhão para investimentos na Saúde do município de Colíder, foi desmentida de forma veemente pelo secretário de Governo da Prefeitura de Colíder, Ed Mota.

O secretário, em declaração feita ao jornal Mato Grosso do Norte, no sábado, 1º, disse que Flavinha [que atualmente ocupa a vaga do deputado federal, Juarez Costa na Câmara dos Deputado] mente despudoradamente, para tentar angariar vantagens políticas perante a população.

Na sexta-feira, 30/6, a parlamentar, através de matéria divulgada por sites de notícias, disse que havia “garantido” a liberação de R$ 1 milhão para a prefeitura de Colíder, dinheiro destinado ao setor de Saúde. Na matéria, Flavinha afirma que a proposta foi cadastrada no Sistema do Governo Federal pela prefeitura de Colíder, na quantia conseguida por ela.

E que o recurso será depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde de Colíder. Todavia, Ed Mota rebate estas afirmações. “Não existe nenhum extrato de depósito deste R$ 1 milhão para a Saúde e nunca houve nenhuma tratativa desta parlamentar para com este município com o prefeito Maninho. Isto é fake News ”

As famílias que precisam de apoio na Saúde vão procurar a prefeitura e, portanto, desmentimos. Não tem a liberação deste dinheiro, não tem dinheiro na conta, não tem nenhum projeto e não existe absolutamente nada neste sentido. É uma fake da Flavinha”, assevera o secretário.

Ed Mota desafia a deputada a apresentar o extrato do dinheiro que ela depositou na conta do município de Colíder. “Ela aprendeu a mentir com a turma do PT e tudo isto é para tentar levar vantagem em uma situação trabalhada pela equipe da prefeitura”, enfatiza.

Ele esclarece que todo o trabalho visando à liberação de recursos para a Saúde no município, foi feito pela secretária e Coordenadora de Projetos da prefeitura, Sílvia Madeira. E protocolado na Plataforma do Sistema do Governo Federal, no valor de R$ 4 milhões.

“Ela quer se aproveitar de um trabalho feito pela nossa equipe para tirar vantagens políticas. Aí a pessoa faz uma Indicação e vem com esta conversa que foi ela quem conseguiu. A verdade é que estamos trabalhando para conseguir R$ 4 milhões, mas não tem dinheiro em conta”, acusa.

A prefeitura de Colíder também divulgou uma nota neste sábado, refutando as declarações da deputada, sobre a liberação do dinheiro para o município. “Diante das recentes declarações quanto a liberação de recursos públicos por destinação da Deputada Federal Flavinha, esclarecemos que não houve a liberação de recursos e muito menos ingresso de tal valor em conta em favor do Município no valor de R$ 1 milhão e que tal informação não corresponde à realidade”, diz a nota.

Na nota, a prefeitura esclarece que todos os municípios do Brasil, incluindo Colíder, que tiverem seus projetos aprovados, irão receber recursos na ordem de R$ 3 milhões do Governo Federal para a Saúde. Serão destinados R$ 3 bilhões para a partilha pelo Ministério da Saúde, aos municípios que cumprirem a Legislação vigente.