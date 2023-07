Suspeitos afirmaram que sofreram tentativa de homicídio contra organização criminosa rival

Quatro homens foram presos, na manhã desta terça-feira (04.07), por policiais militares do 12º Batalhão, por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e formação de quadrilha, em Sorriso. Foram apreendidos uma submetradalhadora, um revólver, uma arma artesanal tipo garrucha, 24 munições e doze porções de maconha.



Os militares receberam informações sobre uma suposta troca de tiros, na noite anterior, entre integrantes de facções criminosas, no bairro Jardim União. Moradores relataram que teriam visualizado quatro pessoas armadas saindo de uma região de mata e entrando numa residência, na Rua Ademar Gois.



Em rondas pela casa, os policiais encontraram um suspeito armado com uma garrucha e seis porções de maconha. O homem afirmou que ele e os outros três suspeitos teriam sido surpreendidos por dois homens, integrantes de uma facção criminosa rival, e fizeram diversos disparos contra eles.



Após o atentado, alguns integrantes do grupo correram para um terreno baldio e outros estariam escondidos em um hotel na região. Ao ser questionado quanto aos comparsas, o homem repassou informações sobre o paradeiro de dois deles.



Diante do relato, os policiais foram até o hotel e localizaram outros dois suspeitos. Com eles foram apreendidos entorpecentes e diversas munições. A dupla ainda confessou que haviam armas, munições e drogas, em uma kitnet, de propriedade do quarto suspeito, integrante da quadrilha. As equipes se deslocaram para o terceiro endereço e apreenderam os armamentos e o suspeito no quintal da casa.



Os quatro homens e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.