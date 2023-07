Com apoio da Prefeitura, valor arrecadado com a venda será destinado para pessoas em tratamento no Hospital de Câncer

Com apoio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Rotary Club arrecadou mais de duas toneladas de lixo eletrônico durante campanha Coleta de Lixo Eletrônico que foi realizada entre os dias 19 a 24 de junho. Boa parte do lixo levado ao ponto de coleta foi entregue por empresas da cidade.

O material reciclável é levado para Cuiabá, onde é vendido. O valor arrecadado com a venda será destinado para pessoas em tratamento no Hospital de Câncer (HcanMT).

Entre os materiais que foram arrecadados, estão: pilhas e baterias, eletroportáteis e pequenos equipamentos, telefones e equipamentos de informática.

“O descarte correto, além de ser uma questão social, também é ambiental. São iniciativas como essas que garantem a destinação correta aos resíduos eletroeletrônicos e contribuem com a qualidade da gestão de resíduos do Município”, pontua o supervisor e biólogo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Felipe Palis.

Os parceiros para essa campanha foram Rotary Club, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Câmara Municipal, Carvalima, Martinello e Sicredi.