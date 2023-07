Suspeitos estavam envolvidos em uma troca de tiros contra uma facção criminosa rival, horas antes

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam quatro adultos e apreenderam três adolescentes, todos membros de uma organização criminosa, no começo da noite desta terça-feira (04.07), em Sorriso. Com os suspeitos a PM apreendeu uma arma de fogo e porções de drogas, e recuperou duas motocicletas furtadas.

Após a prisão de quatro suspeitos envolvidos em uma troca de tiros entre facções criminosas rivais, na manhã de terça-feira (04), no bairro Jardim União, as equipes do 12º BPM continuaram o trabalho ostensivo de diligências em busca dos outros suspeitos envolvidos no crime.

Por volta de 18h, a PM recebeu informações sobre a localização de outros suspeitos que teriam participado do tiroteio. De acordo com o setor de inteligência do 12º BPM, os criminosos seriam de uma facção rival e teriam utilizado uma motocicleta furtada para irem até o local do confronto. Ainda de acordo com as informações policiais, a motocicleta seria uma XRE e estaria escondida em uma residência junto com os suspeitos, no bairro Santa Maria.

Os policiais foram até o local e encontraram a motocicleta dentro de uma residência. No mesmo momento, dois homens foram flagrados fugindo para o interior da casa após visualizarem as viaturas da PM. Diante da suspeita, os militares entraram na residência e conseguiram deter a dupla.

Com os dois homens, a PM encontrou uma mochila, onde foram localizadas uma pistola calibre .380, porções de substâncias análogas a maconha e pasta base, uma balança de precisão e a quantia de R$ 366,00 em dinheiro.

Também foi realizada vistoria à motocicleta, sendo constatado que o veículo teria sido furtado dias antes. Os militares ainda entraram no interior do imóvel para mais buscas e encontraram duas mulheres e uma adolescente, que foram detidas.

Na continuidade da ocorrência, uma outra equipe do 12º BPM realizou abordagem a dois homens, que afirmaram estarem a caminho da mesma casa onde estavam os cinco detidos. A dupla estava em uma motocicleta Honda Biz, que foi checada e verificada como produto de furto, além da posse da quantia de R$ 50,00 em dinheiro e porções de maconha.

Diante dos fatos, todos os sete suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Sorriso, com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.