Uma multa de mais de R$ 400 mil foi aplicada e mais de R$ 30 mil em materiais foram apreendidos durante Operação integrada de forças de segurança na área rural do município de Aripuanã no início desta semana. Dois homens foram conduzidos para os devidos esclarecimentos.



As prisões e apreensões foram registradas durante a Operação "Hórus/Guardiões das Fronteiras", no combate aos crimes transfronteiriços de contrabando e crimes ambientais, em Operação conjunta com a SEMA e Força Tática do 1º CR, foi realizada fiscalização na área rural da cidade de Aripuanã-MT, chegando em uma propriedade rural foi verificado uma grande quantidade de palanques de madeira extraídos ilegalmente já em deposito e foi possível identificar duas pessoas que estavam no momento da chegada das equipes realizando manejo de madeira sem autorização dos órgãos competentes.



Diante dos crimes ambientais flagrados, os infratores foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil da cidade de Aripuanã para apresentação a autoridade policial e providências que o caso requer. Foram apreendidos 03 motosserras, um moto elétrico e uma caminhonete, apreensões avaliadas em pouco mais de R$ 34 mil. Ainda foram apreendidos 215 palanques de castanheira, de diversos tamanhos, avaliados em R$ 10 mil. A multa aplicada é de R$ 450 mil.