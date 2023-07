As imagens foram publicadas no último fim de semana e já têm mais de 180 mil visualizações.

O padre Tony Moreira Peregrino, sacerdote da Arquidiocese de Cuiabá e da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Cuiabá, viralizou após jogar vôlei com alguns alunos da Escola Estadual Souza Bandeira, em Cuiabá. Nas imagens, o religioso é incentivado pelos alunos enquanto faz os lances usando batina.

O vídeo foi publicado por uma aluna no fim de semana, com a legenda: "E na minha escola que a diretora e um padre jogaram vôlei com os alunos no último dia de aula".

Ao som de uma trilha de música junina, os alunos aparecem na quadra e jogam empolgados. De batina, o padre aproveita o momento para mostrar todo o seu talento com bloqueios, saltos, cortadas e ataques. Ainda é possível ouvir um coro de alunos gritando: "padre, padre". No final, o sacerdote recebe um abraço coletivo das crianças.

Com mais de 180 mil visualizações, a postagem rendeu comentários divertidos de internautas e alunos. "Em nome do Pai e do vôlei, amém", escreveu um internauta, "Segura essa benção", diz outro comentário. "O padre dando a vida", escreveu outra. "Saque abençoado", disse outro.

Conhecido por seu trabalho voltado para a juventude, Tony também publicou as imagens em sua rede social com uma mensagem religiosa e cantando uma música com as crianças. "Anunciando a verdadeira alegria da nossa juventude! Em missão", escreveu.

Em suas redes sociais, é comum ver mensagens biblícas destinadas principalmente aos jovens.

Assista: