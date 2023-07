Uma adolescente foi localizada, amarrada e com o corpo coberto de lama nesta quinta-feira (07) no município de Nova Monte Verde, de acordo com a vítima, ela havia conseguido fugir de uma tortura do Comando Vermelho. O caso foi registrado, Conselho Tutelar acionado, e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, uma ligação via 190 relatava que uma mulher seguia fugindo com as mãos amarradas, que a vítima era perseguida por membros do Comando Vermelho. Em deslocamento até o local apontado, a vítima foi localizada, próximo a uma área de pastagem, com uma corda amarrando suas mãos nas costas e o corpo coberto por lama, que segundo a vítima, havia atravessado uma área pantanosa durante a fuga.



Identificado que se tratava de uma adolescente de apenas 15 anos. Conforme seus relatos aos militares, a vítima teve a casa invadida por três elementos e foi rendida. Que foi torturada, teve o rosto coberto por um pano, jogando água. Que haviam outras pessoas emanando ordens via telefone. Que uma uma mulher estava em vídeo chamada acompanhando a tortura, passando orientações como o uso de alicate, mangueira entre outros.



Indagada sobre a motivação, a vítima relatou que os agressores tinham imagens e conversas dela em redes sociais, onde ela faz o sinal de três, remetendo ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Que as agressões se deviam ao fato de acreditarem que a vítima pertence à facção rival.



A vítima informou que foram seis pessoas envolvidas nas agressões, rondas foram realizadas, mas os suspeitos apontados pela vítima não foram localizados.