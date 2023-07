A ação foi realizada pela Derfva em conjunto com a Derf de Sinop

Três criminosos foram presos e uma camionete recuperada pela Polícia Civil, na quinta-feira (06.07), no município de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), após investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) de Cuiabá.



A ação deflagrada com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, resultou na apreensão de um arsenal, contendo muitas munições de diferentes calibres, arma de fogo, aparelho utilizado para bloquear rastreadores, celulares, fertilizantes, entre outros produtos.



As diligências iniciaram na Derfva após uma camionete Toyota Hilux ser furtada no dia 31 de maio, na Capital. Durante a apuração, foi descoberto que o veículo estava na região norte do estado e as informações foram repassadas à equipe da Derf de Sinop.



Diante dos fatos, os policiais civis da DERF Sinop foram até o endereço indicado pela Derfva, no bairro Jardim Portinari, onde localizaram a camionete Hilux furtada, já com a placa adulterada. No local, os três suspeitos, um deles foragido da Justiça, foram surpreendidos em flagrante. Três criminosos foram presos e uma camionete recuperada pela Polícia Civil, na quinta-feira (06.07), no município de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), após investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) de Cuiabá.



A ação deflagrada com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, resultou na apreensão de um arsenal, contendo muitas munições de diferentes calibres, arma de fogo, aparelho utilizado para bloquear rastreadores, celulares, fertilizantes, entre outros produtos.



As diligências iniciaram na Derfva após uma camionete Toyota Hilux ser furtada no dia 31 de maio, na Capital. Durante a apuração, foi descoberto que o veículo estava na região norte do estado e as informações foram repassadas à equipe da Derf de Sinop.



Diante dos fatos, os policiais civis da DERF Sinop foram até o endereço indicado pela Derfva, no bairro Jardim Portinari, onde localizaram a camionete Hilux furtada, já com a placa adulterada. No local, os três suspeitos, um deles foragido da Justiça, foram surpreendidos em flagrante. Foram encontradas várias caixas de venenos vazias, com um nome descrito nelas e, após consulta, verificado que os produtos eram oriundos de um roubo ocorrido em 27 de junho de 2023, na cidade de Marcelândia.



Em checagem foi verificado que três suspeitos possuem antecedentes criminais e um deles informou nome falso. No entanto, foi descoberta sua verdadeira identificação, bem como constatado mandado de prisão em aberto em aberto.

Os três envolvidos foram encaminhados até a Derf de Sinop, interrogados e autuados pelos crimes de recepção, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e falsa identidade. Em desfavor de um dos suspeitos foi cumprida a ordem judicial de prisão.



Conforme o delegado titular da Derfva, Diego Alex Martimiano, o trabalho em conjunto demonstra a importância da integração entre as delegacias especializadas visando o combate aos roubos e furtos de veículos, e outros crimes.



"Esse resultado significativo fortalece e contribui para a segurança da população e a redução da criminalidade. As investigações continuam a fim de identificar possíveis conexões desses indivíduos com outros delitos", destacou o delegado da Derfva.